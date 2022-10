Fátima Bernardes aparece com criança no colo e Túlio surpreende com anúncio: “Filhota”

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha formam um dos casais mais populares do Brasil. Em suma, o casal sempre utiliza as redes sociais para postar declarações de amor um para o outro, além de também compartilhar momentos do dia a dia.

Sendo assim, nesta terça-feira (5), o deputado postou um da sua namorada em suas redes sociais que surpreendeu e deixou os fãs encantados. No registro, que foi divulgado pelos stories, Fátima aparece segurando uma bebê no colo enquanto Túlio filma.

Em suma, a criança é filha de um familiar do deputado. Nas imagens, Fátima foi vista tentando fazer a criança parar de soluçar. “Conhecendo a pequena Júlia. Filhota da minha prima Elise e Tonico”, colocou Túlio na legenda do vídeo.

Além de se encantar com a beleza e doçura da criança, Fátima Bernardes também aproveitou para comer cuscuz, que é um prato típico da região nordestina do país. O momento, igualmente, foi registrado por Túlio. “Meu amorzinho cortando um cuscuz ela primeira vez. Ela vai comer cuscuz com macaxeira”, escreveu o deputado.

Fátima Bernardes comemora a reeleição de Túlio Gadêlha

Em suma, nesta segunda-feira (03), Fátima utilizou seu Instagram para comemorar a reeleição de Túlio para o cargo de deputado federal. Na postagem, a jornalista colocou uma foto do casal, que já tem quatro anos de relação, momentos depois de se consolidar a reeleição de Túlio como deputado federal.

Na legenda, Fátima aproveitou para parabenizar seu namorado e dar um recado que dividiu a opinião dos seus seguidores: “Parabéns, amor. Mais quatro anos confiados a você para seguir trabalhando pelos que mais precisam. E assim será”, falou a apresentadora.

Ainda sobre as últimas eleições que ocorreram nesse último Domingo, a apresentadora do The Voice Brasil resolveu declarar em quem votaria e surpreendeu a todo. Singela, Fátima postou um vídeo em que declarava apoio ao presidente Lula, além de promover a defesa da democracia.