Fátima Bernardes revela em quem votará para presidente pela 1ª vez; veja o vídeo

Fátima Bernardes quebrou um protocolo pessoal e profissional neste sábado (1º/10), véspera das Eleições 2022, e revelou em quem votará para presidente da República neste domingo. A apresentadora apoiará o candidato petista, Luís Inácio Lula da Silva.

“Chegou o dia, é amanhã. E os candidatos ainda estão em busca dos indecisos. Eu entendo quem demorou a se decidir, eu mesma pensei muito, esperei muito por uma terceira via que fosse uma renovação, uma opção para a presidência da República, mas isso não aconteceu”, iniciou a ex-titular do Encontro, em um vídeo, compartilhado por Lula no Twitter.

Amanhã o Brasil tem um encontro com a democracia. Obrigado pelo voto e confiança @fbbreal.

“O país chega pra mais uma eleição dividido, o que é muito triste. Eu sempre mantive meu voto em sigilo, porque é um direito meu e também uma necessidade pela função que eu exercia”, continuou.

“Hoje depois do que aconteceu nos últimos quatro anos, da falta de humanidade, diante das centenas de milhares de vitimas da pandemia de Covid, dos seguidos ataques à imprensa, à ciência, às artes, à democracia, do retorno da fome de uma maneira inaceitável, da campanha pelo aumento do número de armas em mãos dos civis, da mistura da religião, algo sagrado, com a política eu achei importante revelar meu voto. Nessas eleições, diante do momento que estamos vivendo, eu voto 13, voto Lula. E que seja um domingo de paz e respeito entre todos os brasileiros”, completou.