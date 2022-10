Festa de Halloween, shows e mais: saiba como curtir o fim de semana em Rio Branco

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, feriados e ponto facultativo, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Neste sábado (15), a Farra Eventos promove a Farra de Halloween, com show nacional da cantora Tainá Costa, 100% Open Bar, no Parque das Acácias.

A Banda The Roxy faz um pré-show nesta sexta-feira (14), no Vintage Pub.

O Studio Beer promove o Especial Guns N’ Roses, nesta sexta-feira (14), com a banda Jungle. Os ingressos antecipados estão no valor de R$20,00.

Neste sábado (15), a ludoteca Tenpo Mokuzai promove o corujão de jogos de tabuleiros e cartas “5ª série que habita em mim, saúda a 5ª série que habita em você”, com jogos para “liberar a criança interior”. O início do corujão está marcado para 20h e segue até às 5h, no valor de R$30,00.

A exposição “África e Ferro” está disponível para visitação na galeria do Sesc Centro, dos dias 4 à 21 de outubro, às 19h.

Cine Teatro Recreio exibe o filme “O livro dos prazeres”, inspirado na obra de Clarice Lispector. O filme está sendo exibido entre os dias 13 e 19 de outubro.

O evento “Graffiti e arte nas quebradas” realiza mais uma edição nos dias 14, 15 e 16 de outubro, desta vez, no bairro Calafate, na Praça, próximo ao ponto final do ônibus, ao lado do Posto de Saúde.

Na Confraria Gastrobar a banda Machine Blues canta os clássicos do rock nesta sexta-feira (14), às 21h30, com couvert artístico individual.

O GPT Teatro traz uma programação de teatro para os dias 12, 13, 14 e 15 de outubro. Confira!

Nesta sexta-feira (14), acontece o Baile da Braba, com atração nacional da Dj Anne K na Black House.

Também nesta sexta-feira (14), o Barto’s Pub realiza o SkolTados com Skol de 600ml por R$7,99.

O sábado é de comemoração para os professores do Acre, que podem curtir um show musical especial em homenagem aos mestres, a partir das 16 horas, na Concha Acústica de Rio Branco.