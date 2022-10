FIFA 23: veja os dez melhores goleiros do jogo

A lista abaixo considera apenas as cartas normais, excluindo Icons e especiais. Como critério de desempate, foi considerado o preço dos jogadores no FUT nas plataformas XBOX e PlayStation.

10º – David De Gea

De Gea no FIFA 23 — Foto: Foto: Divulgação / EA Sports

Overall: 87

Valor: 17.250 coins

Melhor goleiro do FIFA 19, o espanhol De Gea não estrelava o Top 10 desde o FIFA 20, quando ficou na quarta posição. Com 89 nos reflexos e 88 de elasticidade, o defensor se destaca pela estatura de 192cm, com baixo peso (76kg).

9º – Mike Maignan

Maignan no FIFA 23 — Foto: Foto: Reprodução

Overall: 87

Valor: 28.750 coins

O goleiro do Milan é uma excelente opção para investir. Com apenas 27 anos, considerado jovem para a longeva posição de goleiro, o francês tem 89 de reflexo e 85 de elasticidade, posicionamento e chute.

8º – Gianluigi Donnarumma

Donnarumma no FIFA 23 — Foto: Foto: Divulgação / EA Sports

Overall: 88

Valor: 23.750 coins

Se Maignan é jovem para a posição, Donnarumma é um “menino prodígio”. Hoje com 23 anos, o goleiro Italiano se destacou no Milan e defende o PSG atualmente. 90 de Agilidade e 89 de Reflexos são os pontos fortes, no alto dos seus 190cm. Para um atleta deste porte, o Manejo (83) e o Posicionamento (85) podem ser pontos a melhorar. Apesar do amadurecimento, Gigio perdeu uma posição no ranking, comparado a última edição.

7º – Keylor Navas

Navas no FIFA 23 — Foto: Foto: Reprodução Twitter / @FifaFaces1

Overall: 88

Valor: 22.500 coins

Companheiro de Donnarumma no Paris, Navas tem 35 anos e muita elasticidade (89). Atributo importante para compensar seus 185cm, um pouco abaixo da média da posição. Além disso, o costarriquenho oferece os mesmos 89 em Reflexo, 87 em Posicionamento e 84 em Manejo.

6º – Marc-André Ter Stegen

Ter Stegen no FIFA 23 — Foto: Foto: Reprodução

Overall: 88

Valor: 23.500 coins

O goleiro de 30 anos teve uma queda em seu overall, indo de 90 (terceira posição no FIFA 22) para 88, em uma idade de auge para goleiros. Há de se considerar que o alemão permaneceu no Barcelona, vivendo toda a crise do clube catalão, mas ainda é uma excelente opção, com 90 em Reflexos, 87 no Chute e 86 na Elasticidade. Houve evolução na Aceleração, saindo de 38 na edição anterior para 45 na atual.

5º – Jan Oblak

Oblak no FIFA 23 — Foto: Foto: Reprodução

Overall: 89

Valor: 30.000 coins

Aqui está uma das quedas mais significativas deste ranking. O goleiro esloveno de 29 anos teve o melhor Overall da última edição (91), com potencial para 93, mas caiu para 89 em FIFA 23. Destaque para os 90 e Manejo, 89 nos Reflexos e 87 em Posicionamento. Outro bom destaque é para as três estrelas em “perna ruim”, que dão mais versatilidade na saída de bola.

4º – Ederson

Ederson no FIFA 23 — Foto: Foto: Divulgação / EA Sports

Overall: 89

Valor: 38.500 coins

Com 29 anos, o reserva imediato da Seleção Brasileira subiu uma posição comparado a última versão do game. Defendendo o City, o goleiro tem como melhor atributo o Chute com 93, portanto um reforço nas saídas de bola com os pés, além de 88 em Posicionamento e Reflexos. Aceleração (64) e Pique (63) também estão acima da média da posição.

3º – Alisson Becker

Alisson no FIFA 23 — Foto: Foto: Reprodução

Overall: 89

Valor: 41.250 coins

Abrindo o Top 3 de goleiros em FIFA 23, Alisson apresenta atributos bem distribuídos, demonstrando equilíbrio, assim como no último game. Com 30 anos, o gaúcho tem 90 de Posicionamento, 89 em Reflexos, 86 em Elasticidade, 85 em Chute e Manejo. Com regularidade, o titular do (possível) hexa ganhou uma posição, comparado ao ranking de 2022.

2º – Manuel Neuer

Neuer no FIFA 23 — Foto: Foto: Reprodução

Overall: 90

Valor: 41.750 coins

Estrelando o Top 5 há várias edições, um dos melhores do Mundo manteve a segunda posição do último game da EA Sports. Chegando à reta final da carreira, com 36 anos, o alemão ainda ostenta 91 em Posicionamento e Chute, 88 em Manejo e Reflexos, além de 87 em Elasticidade. Mesmo com idade avançada, supera os 60 no Pique e quatro estrelas de perna ruim, que são muito importantes no equilíbrio e saída de bola.

1º – Thibaut Courtois

Courtois no FIFA 23 — Foto: Foto: Reprodução

Overall: 90

Valor: 41.750 coins

O líder do ranking surpreende ao superar a sétima posição de FIFA 22 para assumir o topo. Com 30 anos e 199cm, o belga tem 90 de Reflexos, 89 em Manejo e Posicionamento. Seu chute (75) ainda é um ponto a desenvolver. Courtois está há algumas temporadas entre as primeiras posições, mas desta vez o topo veio.