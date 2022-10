Figurinhas do álbum da Copa do Mundo turbinam faturamento de bancas

Bancas de jornal registraram crescimento no faturamento de mais de 347% nos últimos meses impulsionado pelas vendas de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2022. Os números são de levantamento feito pela empresa Cielo, com base em pagamentos eletrônicos.

Segundo a empresa, por meio de índice próprio, é possível constatar um aumento nas vendas dos estabelecimentos já na semana seguinte ao lançamento do álbum, no dia 18 de agosto. Desde então, as bancas têm mantido os números positivos nos meses subsequentes, apesar de registrarem uma queda no faturamento. O levantamento mais recente aponta que, entre 18 e 24 de setembro, houve um aumento de 125% com relação ao período entre 19 e 25 de setembro de 2021. Diego Adorno, gerente de produtos de dados da Cielo, avalia que as figurinhas “ativaram o fluxo de pessoas” nos estabelecimentos. “Esse aumento das visitas às bancas pode, inclusive, ter contribuído para as vendas de outros produtos, o que se reflete no crescimento do faturamento desses estabelecimentos comerciais”, explica.