Filme acreano ‘Noites Alienígenas’ é exibido na Mostra Internacional de São Paulo

Grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado ‘Noites Alienígenas’, de Sérgio Carvalho, foi exibido na última quarta-feira (26) na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

A coluna Douglas Richer conversou com o diretor Sérgio Carvalho na manhã desta sexta-feira (28), que falou um pouco sobre a importância da repercussão do filme para o mercado do cinema no Acre.

“ Noite Alienígenas existe graças à política de descentralização do áudio visual que se enfraqueceu muito no governo Bolsonaro. Então, para consolidar o mercado na Amazônia, no norte do Brasil, a gente precisa realmente que essas políticas voltem com força. Temos muita gente produzindo cinema no Acre, com potencial imenso, mas a gente realmente precisa de apoio, tanto do governo estadual, quanto do federal para que consolidemos o mercado de cinema local.”

Sérgio também falou ao ContilNet sobre a sensação de ver uma produção acreana rodando em São Paulo, em um evento tão importante para o cinema brasileiro.

“É uma emoção muito grande, a gente vê realmente que o filme leva o Acre onde vai. Abrimos a sessão com os Huni Kuin cantando, foi a coisa mais linda. Então, é uma oportunidade também de falar dos nossos problemas, de levar o nosso estado, as nossas potencialidades. É um momento de muito orgulho e muita hora, na Mostra de São Paulo, que é uma das mais importantes janelas de cinema da américa latina.”

Com produção da Saci Filmes, o filme traz no elenco traz Chico Diaz, Gabriel Knoxx, Adalino, Gleici Damasceno, entre outros.