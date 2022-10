Final de Pantanal: Maria Bruaca deixa terror para trás e recomeça vida

Após comer o pão que o diabo amassou com Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) finalmente terá seus dias de glória em Pantanal. Feliz e realizada ao lado de Alcides (Juliano Cazarré), a dona de casa se reconciliará com Guta (Julia Dalavia) no último capítulo da novela das nove da Globo.

A trajetória de Maria Bruaca no folhetim foi marcada por dor e sofrimento. A personagem penou horrores com o ex-marido, foi expulsa de casa com uma mão na frente e outra atrás, virou Maria Chalaneira, afastou-se da própria filha, viu outra mulher ocupar seu posto na fazenda, morou na tapera de Juma (Alanis Guillen), recebeu abrigo no reduto dos Leôncio e ainda enfrentou uma vingança sangrenta do vilão.

Mas o desfecho da sofredora no remake de Bruno Luperi será de felicidade plena. Depois de ir embora para o Sarandi com Alcides, ela retornará ao Pantanal para prestigiar o casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) no último capítulo.

Reencontro com Guta