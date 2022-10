“Fizemos uma campanha linda”, diz Roberto Duarte ao votar

O candidato a deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) votou no início da manhã deste domingo, 2, às 10h10min em sua seção eleitoral, no colégio Lato Sensu. O candidato chegou acompanhado de sua esposa e filhos.

Confiante, Roberto Duarte chegou ao local de votação e destacou a importância de ouvir a população para a formulação de políticas públicas.

“Fizemos uma campanha linda. Ouvimos as pessoas, falamos sobre nossas propostas e recebemos com muita coragem o desafio que nos colocaram. Vamos juntos transformar a história do nosso estado e de nossa gente!”, disse Roberto Duarte.