Flamengo e Inter empatam, e Palmeiras pode ampliar vantagem na liderança

Flamengo e Internacional empataram por 0 a 0, hoje (5), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo movimentado e cheio de chances, nem cariocas nem gaúchos conseguiram balançar as redes. O grande beneficiado pode ser o Palmeiras, que se vencer aumenta margem na liderança da competição.

O Inter segue em segundo, agora com 54 pontos. O Fla está em quinto, com 49. Caso o Palmeiras vença o Coritiba, amanhã (6), irá ampliar para 12 pontos a distância para o vice-líder do campeonato.O Fla volta a campo no sábado (8) para enfrentar o Cuiabá, fora de casa. O Internacional tem compromisso no domingo (9), contra o Goiás, no Beira-Rio.