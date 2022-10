Flamengo x Santos: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Tetracampeão da Copa do Brasil e com a final da Libertadores, no próximo sábado, contra o Athletico, como prioridade máxima, o Flamengo vive bom momento no Brasileiro apesar de ter atuado os últimos jogos com a equipe reserva. São cinco jogos de invencibilidade, com quatro vitórias. No sábado, Everton Cebolinha e Matheus França se destacaram muito na vitória sobre o América-MG.

O Santos vive numa montanha-russa neste Campeonato Brasileiro. De vitórias empolgantes a derrotas inesperadas, o Peixe se distanciou ainda mais da Libertadores ao perder por 1 a 0 para o Corinthians no último sábado, na Vila Belmiro.