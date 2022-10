Flamenguista assedia repórter antes da decisão em Guayaquil

Um torcedor flamenguista assediou uma repórter equatoriana às vésperas da decisão entre o Flamengo e o Athletico-PR, que acontece neste sábado (29/10), em Guayaquil.

Que constrangedor e nojento…pic.twitter.com/SLWWp9NsZf — out of context brasileirão (@oocbrsao) October 29, 2022

A profissional fazia uma reportagem quando o homem, vestindo uma camisa do Flamengo e visivelmente embriagado, a cerca. Depois, com uma mão em seu ombro, ele fala que quer casar com ela.

O homem repete a fala e a repórter se desvencilha dele, enquanto tenta continuar a reportagem, perguntando como ele foi recebido no local. Percebendo o estado deplorável do torcedor, ela tenta caminhar, mas o flamenguista a persegue.