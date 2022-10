Flaviano parabeniza Lula e diz que Simone Tebet teve “papel importante nessa vitória”

O presidente do MDB no Acre, deputado federal Flaviano Melo, divulgou um vídeo em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (31), se posicionando sobre o resultado das eleições presidenciais.

Flaviano, eu concorreu à reeleição mas não voltará à Câmara Federal, destacou a importância do processo eleitoral para a soberania da democracia e disse que “o povo brasileiro exerceu sua vontade soberana dentro das regras constitucionais e elegeu um novo presidente da República”.

Parabenizando Simone Tebet, que foi a candidata à presidência do seu partido no primeiro turno e se aliou a Lula no segundo, o deputado disse que ela teve um papel importante nessa vitória.

“Eu desejo que o presidente Lula fala um bom Governo para o povo brasileiro”, finalizou.

Veja a postagem: