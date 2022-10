O forte temporal que atingiu parte da cidade de Rio Branco no final da tarde deste domingo (10) deixou uma série de prejuízos aos moradores.

Casas foram destelhadas, árvores caíram e até postes foram derrubadas com a força do vento e da chuva, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ao todo, mais de 50 ocorrências foram registradas e atendidas pelo órgão, é o que aponta o boletim divulgado pela assessoria.

Várias famílias ficaram sem energia. Ninguém foi atingido.

Veja algumas imagens: