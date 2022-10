Friagem: segunda com ventanias, chuvas fortes e queda brusca de temperaturas

Nesta segunda-feira (31), a chegada de uma poderosa onda de frio polar deixa o tempo instável, com chuvas fortes, ventanias, queda de granizo e declínio acentuado da temperatura no Acre.

cLeste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): o dia começa quente, com sol e nuvens. A partir da tarde e, principalmente, durante a noite para o dia seguinte, uma intensa onda de frio polar provoca temporais, com ventanias, cujas rajadas podem passar de 80km/h, chuvas fortes e queda brusca e acentuada da temperatura. Os ventos, a partir do fim da tarde, passam a soprar intensa e ininterruptamente, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais. Em algumas áreas, pode chover forte, com trovoadas, principalmente durante a noite para o dia seguinte. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, de direções variáveis.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 32 e 34ºC, no início da tarde;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 31 e 33ºC, no início da tarde;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 31 e 33ºC, no início da tarde;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 32 e 34ºC, durante a tarde;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 33 e 35ºC, durante a tarde;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, no início do dia, e máximas, entre 32 e 34ºC, durante a tarde;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, no início do dia, e máximas, entre 32 e 34ºC, durante a tarde.

SOBRE A FRENTE FRIA

Chegará ao Acre, na próxima segunda-feira, último dia de outubro de 2022, a mais forte onda de frio de 2022. Esta massa de ar será tão intensa que poderá cruzar a linha do equador e atingir o norte do Amazonas e o sul da Colômbia e da Venezuela.

Os ventos serão fortes, cujas rajadas poderão superar 80km/h. Tais ventos estarão soprando ininterruptamente da direção sudeste durante o primeiro dia de novembro e se prolongando nos dias seguintes.

A chegada desta poderosa onda polar provocará temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e até queda de granizo, devendo atingir, além de todos os municípios do Acre e a maior parte do Amazonas, também, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru.

Ocorrerá queda brusca e acentuada da temperatura no Acre já a partir do fim da tarde de segunda-feira, começando pelas regiões de Brasileia e Rio Branco e se estendendo, até a manhã de terça-feira, por todo o vale do Juruá.

Deverão ser registrados novos recordes de frio, com mínimas entre 10 e 13ºC, no leste e no sul do Acre, porém, com sensação térmica inferior a 8ºC para quem estiver exposto aos fortes ventos que estarão soprando ininterruptamente.

As chuvas cessarão a partir de terça-feira no Acre e o tempo ficará seco e ensolarado, com noites frias, durante todo o restante da semana.

Portanto, uma típica friagem, a maior forte do ano, vai predominar no Acre, a partir do último dia de outubro e se prolongando pelos primeiros dias de novembro.

Alertamos, assim, para a alta probabilidade de ocorrência de transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações, inundação de ruas e deslizamentos de terra.