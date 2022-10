Friale anuncia chuvas intensas com chegada de duas ondas polares ao Acre

O pesquisador Davi Friale divulgou nesta quinta-feira (6), a chegada de duas ondas polares fracas, uma nesta sexta-feira e outra, na próxima segunda-feira (10).

“Não será frio nem friagem, porém, a temperatura diminuirá um pouco e os dias ficarão mais amenos, principalmente em Rio Branco, Brasileia e municípios próximos”, escreveu em seu site O Tempo Aqui,

O pesquisador alertou que a chegada dessas ondas polares provocará chuvas generalizadas na maioria dos municípios acreanos, “com alta probabilidade de temporais, que poderão causar transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações”.

Segundo ele, no sábado, as chuvas mais intensas ocorrerão nas regiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, já, no domingo, o sol com nuvens e o calor vão predominar, mas poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais.

Na segunda-feira, a chegada de mais uma onda polar fraca provocará mais chuvas, que, mais uma vez, poderão ser intensas e acompanhadas de temporais.