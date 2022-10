Funcionário do Deracre tem olhos feridos após explosão de bateria em Rio Branco

Um jovem identificado apenas como Thiago, 18 anos, ficou gravemente ferido após uma bateria de um carro estourar no rosto dele, na tarde desta terça-feira (11). O acidente aconteceu no Setor de Mecânica do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas da vítima, Thiago estava trabalhando na parte da mecânica e transferindo uma bateria de um lugar para outro, quando a bateria acabou estourando e o produto químico, conhecido popularmente como (solução de bateria), caiu nos olhos do jovem. Ao ver o funcionário gritando e pedindo socorro, os colegas do rapaz pegaram um veículo modelo Hillux pertencente ao Deracre e levaram Thiago ao hospital.

No caminho, o estado de Thiago se agravou e foi necessário o apoio da ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conseguiu interceptar o carro na frente da AABB, na Avenida Ceará, e após estabilizar o quadro clínico do jovem, encaminhou ele ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O funcionário deu entrada no setor de emergência do PS e foi avaliado pelo oftalmologista plantonista.