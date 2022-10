Patrão ‘obriga’ voto em Bolsonaro e ameaça com demissões; veja

Um dos funcionários demostrou insatisfação com e reunião e disse ter se sentido “humilhado” com a fala do empresário. “Eu fiquei bem chateado. De maneira geral, se todos empresários fizerem isso, não será uma eleição justa. Eu preso pelo meu direito do voto. Me senti coagida, humilhada e revoltada. Foi uma ameaça explícita. Foi muito intimidador e revoltante”, detalha.