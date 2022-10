Fundhacre leva atendimentos odontológicos para alunos da Apae

Em comemoração ao mês dos dentistas, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), iniciou, nesta semana, um atendimento aos pacientes na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Rio Branco.

“Oferecer esse atendimento para as pessoas com necessidades especiais é fundamental. Essa é uma ação preventiva, e estamos felizes em trazer esse serviço para essa entidade”, enfatiza a coordenadora do CEO, Christiane Lopes.

Nessa primeira etapa, está sendo realizada uma avaliação de todos os pacientes, com exame clínico realizado pelos cirurgiões dentistas do centro. A atividade conta com o apoio dos acadêmicos do curso de Odontologia da Uninorte e da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

A presidente da Apae Rio Branco, professora Maria do Carmo Bismel, agradeceu o apoio da gestão pública. “Obrigada por todo auxílio aos nossos alunos que necessitam de atendimento em Saúde, isso em diversas áreas. Gratidão a todos que fazem parte desse projeto”, frisou a gestora.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) é um programa do governo federal que possui as seguintes especialidades: periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, prótese dentária com a confecção de prótese total, e atendimento a pacientes com necessidades especiais (PNE).

Essa é a segunda ação que o Centro de Especialidades Odontológicas da Fundhacre vem realizando. A primeira foi feita para os residentes do Lar Vicentino, em Rio Branco, onde foram entregues 32 próteses dentárias.