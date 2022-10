Fundhacre na Comunidade chega a 6ª edição com mais de mil atendimentos na Vila do V

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou neste sábado, 22, na Unidade de Saúde da Família Ilda Barbosa de Souza, localizada na Vila do V, no município de Porto Acre, a 6ª Edição do Fundhacre na Comunidade.

O presidente da Fundação, João Paulo Silva, destaca que o intuito é aproximar a unidade de todos os municípios e levar o direito à saúde ao cidadão.

“Esse é um pedido do nosso governador Gladson Cameli, para que possamos descentralizar as ações e levar junto aos municípios. São várias especialidades, mas o inovador é que estamos trazendo o serviço de regulação de consultas e cirurgias. É a Fundhacre estando próximo da população”, disse o presidente.

A ação contou com 60 atendimentos em ortopedia, 28 em pediatria, 12 em geriatria, 57 em oftalmologia, 238 no balcão de informações de regulação, exames, e consultas e teve 36 eletrocardiogramas realizados.

“Hoje estamos aqui recebendo a equipe da Fundhacre, agradeço ao governador por toda parceria, que através de seus gestores traz atendimentos em saúde a essa comunidade tão carente. Quem ganha é o nosso povo”, afirmou o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno.

A ação contou com a parceria da Associação Brasileira de Odontologia do Acre (ABO/AC), dos acadêmicos da Universidade Estácio de Sá, da Prefeitura de Porto Acre e da Secretaria Municipal de Saúde.

A população local também contou com atendimentos na especialidade de odontologia, totalizando 54, sendo estes na escovação orientada, aplicação tópica de flúor e distribuição de kits de Saúde bucal. Já no atendimento clínico, foram restaurações e extrações, somando 31 procedimentos.

“Essa ação é gratificante e vem atendendo nossa comunidade com muito compromisso. É a Fundhacre vindo até as pessoas, e ajudando e diminuir a demanda reprimida” enfatizou a secretária municipal de Saúde, Edna Cuiabano.

Na oportunidade, o município também ofereceu na ação vacinas de rotina e covid-19, testes rápidos e o exame Preventivo do Câncer de Colo do Útero (PCCU).

Maria Valdene Souza, moradora da Vila do V há 7 anos, levou a filha Rafaela Araújo de 7 meses, para um consulta em pediatria.

“É a primeira vez que levo minha filha em um atendimento de pediatria, antes não conseguia levar para fazer a consulta por dificuldade de transporte, é muito bom poder ter esse atendimento aqui”, disse a mãe.

Francisca Teresinha da Silva Souza, aposentada, é moradora da Vila do V há quase 30 anos, a paciente relata que é muito difícil esses atendimentos na localidade.

“É a primeira vez que passo por uma consulta de ortopedia, porque não tem no posto, achei uma iniciativa muito boa. É difícil para gente ir atrás em outro lugar, estou muito feliz, porque eu achava que não ia nem conseguir ser atendida hoje, e já sou a próxima da fila, o sentimento de gratidão”, afirmou.

Com a 6ª Edição, o Fundhacre na Comunidade contabiliza mais de 1.239 atendimentos por meio da ação em saúde.