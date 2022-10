Fundhacre realiza reunião com pacientes que se encontram nas fases pré-operatórias para cirúgias bariátricas

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Programa de Obesidade, realizou nesta quarta-feira (26), uma reunião com parte dos pacientes do Programa que se encontram nas fases pré-operatórias para cirurgia bariátrica.

“Os encontros estão inseridos dentro do Protocolo de Cirurgia Bariátrica da Fundhacre, e são tão importantes quanto os atendimentos individuais, é preciso despertar nos pacientes o interesse na participação e na divisão de experiências”, destacou o coordenador do programa Alysson Morais.

A reunião foi ministrada pelas fonoaudiólogas do Programa; Lydhia Lima e Alana Moura, e abordaram aos pacientes sobre a importância do acompanhamento fonoaudiológico nas fases pré e pós-operatórios.

Os encontros acontecem mensalmente como parte do acompanhamento até a realização da cirurgia.