Gabily aponta a câmera pro sutiã transparente e mostra o que esconde por baixo

Estilosa é ela! A cantora Gabily deixou os mais de dois milhões de seguidores do Instagram completamente chocados com um de seus looks mais ousados de todos. A artista resolveu mostrar todos os detalhes de sua produção, que não deixou nada para imaginação da galera.

Com uma vibe dos anos 2000, a funkeira surgiu apostando na transparência e não deixou de ousar na escolha do look enquanto posava com seu melhor carão de modelo para o vídeo. Gabily sensualizou com sua ótima forma física e deixou os seguidores chocados!

Nos comentários, a cantora ainda acumulou diversos elogios de seus fãs e foi exaltada na escolha do look. “Essa mulher tá absurda de tão linda, eu amei o look”, babou uma fã da musa. “Perfeição existe e eu posso provar”, elogiou outro seguidor. Assista ao vídeo:

Gabily esclarece motivo de fim de amizade com Anitta: “Ela acabou me dando unfollow”

Esclareceu a treta! Recentemente, a cantora Gabily falou sobre a polêmica amizade com Anitta e revelou o que levou as duas a se distanciarem. Em entrevista à Quem, a funkeira comentou que elas não brigaram, mas apenas deixaram de se seguir nas redes sociais.

“Conversei com ela diretamente. Esse conflito que fizeram na internet não existiu. Plantaram aquela fake news, ela acabou me dando unfollow e a gente deixou de se seguir para manter a paz, para não ter discórdia”, explicou Gabily na ocasião.

“Eu passo muito por isso, então aprendi a me calar porque a verdade vai aparecer com o tempo. Não adianta eu brigar com forças maiores porque a minha voz vai ficar por baixo de outras vozes. Eu já sou artista, estou sujeita a isso o tempo inteiro. Toda hora sai uma fofoca. Se eu esquentar com isso, não vou trabalhar”, finalizou a cantora.