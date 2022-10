Galvez e Assermurb duelam por taça nesta segunda feira; veja os horários

Imperador Galvez e Assermurb decidem nesta segunda-feira (11), a partir das 17h, no estádio Florestão, o título do Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2022. Os dois times finalistas chegam ao decisivo confronto após cada um deles vencer um turno da competição.

Nesta temporada, as duas equipes fizeram dois duelos com uma vitória registrada para cada lado. No primeiro turno, o Imperador Galvez derrotou a Assermurb nas cobranças de pênaltis e levou para casa o título da primeira parte da competição, após empate sem gols no tempo normal de partida. No outro duelos entre as duas equipes, ocorrido na decisão do returno, apontou vitória do time sindical durante o tempo normal de partida por 3 a 1.

Opiniões

Artilheira do Campeonato de Futebol Feminino, a atacante Jaqueline não faz segredo quando o assunto é a briga pelo título da competição ao afirmar que é preciso manter o trabalho e o foco no jogo decisivo da segunda-feira (10).

Por outro lado, a atacante imperialista Iza analisou que a derrota na final do returno para a Assermurb foi uma das piores atuações da equipe do Imperador Galvez nesta temporada, mas que o time já está focado no jogo decisivo novamente diante da Assermurb.

Veja os números

O Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2022 alcançou média de 6,13 gols por jogos após os dois turnos em disputa. O torneio registrou 184 gols em 30 jogos disputados.

Com 25 gols na temporada, a atacante Jaqueline Brígido (Assermurb) é responsável sozinha por quase 14% dos gols da competição. Na sequência, aparecem as jogadoras Pamela (Sena Madureira), Samela (Andirá) e Terezinha (Andirá), cada uma com sete gols marcados.