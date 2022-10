Gavião-de-anta é atraído por isca em formato de peixe e intriga pescador

Tudo indicava que o pescador João Cordeiro teria mais uma pescaria tranquila em Porto Velho. Mas para surpresa do pescador, a briga dessa vez não foi com um peixe e sim com Daptrius Ater, o falcão conhecido popularmente como gavião-de-anta.

Ao g1, o pescador João Cordeiro conta que estava em um dia de pesca esportiva quando percebeu que o falcão havia fisgado a isca em formado de peixe, que ele usa durante a atividade.

Ao chegar perto, o pescador conta que a ave não estava disposta a largar a isca, mas com seu treinamento específico, conseguiu desvincular a ave com segurança (veja o vídeo).

“Como tenho treinamento, cheguei perto e com segurança desvinculei ele da isca”. Espécie popular na Amazônia

Após ter acesso ao vídeo, o especialista em aves de rapina, Thiago Baldine, conta que o gavião-de-anta estava mais interessado no peixe – formato da isca usada- do que com medo do pescador.

“Para o animal, o pescador não oferecia risco. Ele estava com a vontade de caçar, essa vontade prevaleceu ao medo que poderia ter do pescador. Na hora que ele pegou o peixe, ele tem a reação de ameaçar o pescador. Na ânsia da caça, ele não percebe que a linha foi cortada. Para o gavião, o peixe ainda está com a pata, que fica fechada. É um reflexo”.

Segundo Thiago Baldine, essa espécie de ave é vista por toda a Amazônia brasileira e também nas Guianas, Venezuela e até na Bolívia.