Genial/Quaest: Lula tem 54% e Bolsonaro conta com 46% de votos válidos

O levantamento realizou entrevistas presenciais com 2.000 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07940/2022.

No primeiro turno, pesquisas de intenção de votos mostraram diferenças grandes em relação aos resultados. Em muitos casos, empresas com tradição no mercado, como Datafolha e Ipec, erraram por mais de 10 pontos, levando principalmente os políticos e militantes do campo conservador a questionar as metodologias usadas.

Veja os números completos da pesquisa Genial/Quaest:

Votos válidos para 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 54%

Jair Bolsonaro (PL) – 46%

Votos totais para 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 48%

Jair Bolsonaro (PL) – 41%

Brancos/Nulos – 4%

Indecisos – 7%

