Gisele Bündchen e Tom Brady contratam advogados de divórcio, diz site

Vivendo uma crise no relacionamento, Tom Brady e Gisele Bündchen parecem estar próximos de uma separação definitiva. As duas celebridades contrataram advogados de divórcio para começar o processo de divisão de bens. A informação é do New York Post.

Nas últimas semanas, a informação era de que o casal está vivendo separado. “Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças”, disse uma fonte anônima.

Os imóveis do casal estão avaliados em algo próximo de R$ 135 milhões. Estima-se que o patrimônio de Brady seja de quase R$ 1 bilhão, valor que também se aproxima da fortuna pessoal da modelo brasileira. O casal compartilha o filho Benjamin, de 12 anos de idade, e a filha Vivian, de 9 anos. Brady também é pai de Jack, de 15 anos, com a ex Bridget Moynahan.