Com mais de 70% de urnas apuradas no Acre, a probabilidade de mudança no quadro é mínima, com isso, Gladson Cameli (Progressistas) já é consideradio reeleito governador do Acre neste domingo (2).

A projeção foi realizada pelo Datafolha. Gladson se mantém com mais de 54% e Jorge Viana (PT), que está em segundo, fica pouco mais de 25%.

Acompanhe ao vivo: