Gladson confirma ida ao Egito na próxima semana, e Rocha assume o governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou ao ContilNet que participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), que é a maior conferência mundial sobre o clima e que será realizada de 6 a 18 de novembro, no Egito.

Brincando, Cameli disse ainda que aproveitará a ida ao Egito para visitar a faixa de Gaza, território palestino que faz fronteira com o país e Israel, com saída para o Mediterrâneo. Possui dois milhões de habitantes e é alvo de conflitos constantes.

Com a viagem de Gladson, o vice-governador Wherles Rocha deve assumir o comando do Estado.

Entre as ações na COP27, o governo do Acre apresentará, durante o evento, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Acre para o período 2023-2032 no dia 12 de novembro, das 10 às 12 horas, no miniauditório do Amazônia Legal.

Também apresentará experiências com uso de ferramentas espaciais para o combate ao desmatamento ilegal. O governo do Acre também estará presente em reunião de governadores da Amazônia com a China, onde vai tratar da implementação do Consórcio Brasil Verde – um fundo de investimento voltado à captação de recursos de financiamento climático para a redução de emissões e incentivo à geração de energias renováveis.

O governo pretende formalizar, no evento, a assinatura do contrato de crédito de carbono com a multinacional Mercuria, que é uma das maiores empresas integradas de comercialização de energia e commodities do mundo, buscando ainda avançar nesse tipo de transação com potenciais compradores.