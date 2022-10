Gladson diz que o combate às queimadas ilegais também será tratado como prioridade

O governador reeleito Gladson Cameli deixou bem claro que pretende fazer ajustes necessários para melhorar o trabalho do Governo e as mudanças já estão sendo publicadas no Diário Oficial. O combate às queimadas, de acordo com Gladson, será uma das prioridades.

Em entrevista concedida ao ContilNet no início desta última semana, Gladson Cameli falou sobre o investimento no controle interno, transparência e disse que vai envolver todas as instituições para construir um governo menos burocrático e mais transparente.

Ele informou que o Estado saiu da situação de estar acima do limite prudencial e que em breve vai reformular e ampliar todos as unidades do Corpo de Bombeiros. “Quero preparar todos os municípios para combater as queimadas. Vai ser preciso convocar mais profissionais e nós estamos atentos a essa necessidade”, disse.

O governador reeleito demonstrou preocupação em conter o avanço do desmatamento e das queimadas ilegais, visto que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), o Acre é o estado que, proporcionalmente, mais desmatou na Amazônia Legal – área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados – Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – e parte do estado do Maranhão.

