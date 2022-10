Gladson diz que pediu 18 mil casas populares a Bolsonaro: “Se ele der três, já tá bom”

Uma das primeiras agendas como governador eleito pelo Acre que Gladson Cameli cumpriu foi em Brasília, onde, junto com outros governadores, foi reafirmar o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro que concorre neste segundo turno com Lula (PT).

Na oportunidade, Gladson não perdeu tempo e já buscou garantir recursos para a construção de casas populares.

Em entrevista ao Bar do Vaz nesta segunda-feira (10), Cameli disse que pediu a Bolsonaro a construção de 18 mil habitações.

“Eu já tenho contrato assinado entre Caixa Governo e Secretaria de Planejamento e numa conversa com o presidente Jair Bolsonaro agora em Brasília a primeira coisa que eu pedi foi isso: preciso de unidades habitacionais”, disse.

Brincando, o chefe do Executivo disse que pediu 18 mil, “mas se ele der três já tá é bom”, mas garantiu que o presidente prometeu as 18 mil.

Ainda segundo Gladson, o primeiro pedido veio acompanhado de um segundo que é a garantia de titulação de terras: “Preciso de regularização fundiária, fazer como fizeram em Roraima, regularizar 100% das terras do estado”.