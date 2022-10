Gladson diz que renovação na Câmara e Aleac é um “recado do povo”; assista

“É o recado das urnas e do povo”. Foi assim que o governador reeleito Gladson Cameli (Progressistas) se manifestou sobre a renovação de 100% das cadeiras acreanas na Câmara Federal e de 50% do parlamento na Assembleia Legislativa do Acre.

Durante entrevista concedida na tarde de terça-feira (4) ao jornalista Everton Damasceno, do ContilNet, o chefe do Executivo que vai conduzir mais uma vez o estado pelos próximos quatro anos, disse que o resultado das eleições mostra que o povo sabe o que quer dos políticos do Acre.

“Da minha parte a relação vai ser a melhor possível, pois sou uma pessoa democrática, porém vai ser uma via de mão dupla: quer o apoio do Governo, então reconheça o trabalho do Governo. Esse negócio de deputado que diz que apoia, mas tá lá calado, mudo, só sabe abrir a boca para criticar, isso vai acabar. Quem é aliado vai ser aliado, quem não é, não precisa ser”, asseverou.

Confira a entrevista: