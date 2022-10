Gladson finaliza outubro com novas nomeações e exonerações; Veja lista

O governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas) realizou mudanças com 6 exonerações e apenas 1 nomeação, publicadas na edição desta segunda-feira (31) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Dentre as exonerações, a maior parte delas são de funcionários da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

Confira a lista de exonerações:

Exonerar VANDERSON GOMES DE BRITO, do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Exonerar o servidor EVERTON DA SILVA FARIAS, do Cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula n° 9284974-3, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Exonerar o servidor ROGERIO FERRAZ BAQUETTE, do Cargo de Médico Patologista, matrícula n° 9248536-3, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar o servidor ERONIS BORGES GOMES, do Cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula n° 9430210-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar a servidora MARIA DAS DORES TEIXEIRA, do Cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, matrícula n° 167150-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Exonerar MARCUS VENICIUS DA SILVA NOLASCO, do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI.

Nomeação:

Nomear VANDERSON GOMES DE BRITO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.