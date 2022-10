Gladson homenageia jovem que morreu durante carreata: “Minha responsabilidade triplica”

“As urnas não mentem. A votação deu a cada um o tamanho que têm. Para mim, o recado foi claro”, disse o governador reeleito Gladson Cameli (PP) ao comentar a votação que o reconduziu ao cargo com mais de 56% dos votos, enquanto o segundo concorrente, o petista Jorge Viana, ficou com menos de 25% dos votos. Após as festas de comemoração pela reeleição, Gladson Cameli disse que o segundo mandato começa nesta segunda-feira (3).

“Vamos levar o Acre a um novo tempo”, afirmou ao anunciar que ainda hoje será iniciada o que o próprio Gkladson Cameli chamou de transição. “A ideia é corrigirmos aquilo que não foi feito com a exatidão que queríamos e realizar aquilo que não pudemos porque, em muitos casos, fomos impedidos pela maior pandemia da história da humanidade e que nos atingiu em cheio”, acrescentou.

Entre as obras que serão reiniciadas a partir de hoje, segundo o governador, estão as obras da Orla do Quinze, com direito a uma ponte ligando o Bairro do mesmo nome com o do Aeroporto Velho, no Primeiro Distrito da Capital, o Viaduto da Chamada Corrente, as obras das pontes de Xapuri ligando a cidade à região da Sibéria, a de Brasiléia e Epitaciolândia, no Alto Acre, e a ponte do chamado Segundo Distrito, em Sena Madureira.

De todas as obras listadas pelo Governo, a que ele qualifica como também muito importante pelo alcance social é a criação de uma nova Maternidade em Rio Branco, já que a atual, a “Bárbara Heliodora”, no centro da Capital, foi construída ainda no Governo de Guiomard Santos, quando o Acre ainda era território. “Os acreanos das próximas gerações precisam de um hospital digno das nossas crianças, a quem eu chamo de as nossas principais autoridades, as autoridades do futuro”, disse. “As outras obras também são importantes do ponto de vista físico e que serão concluídas para a geração de empregos e renda para a nossa população. Vamos levar o Acre a um novo tempo. Nosso principal desafio é diminuir o alto índice de desemprego. Faremos isso com mais obras de infraestrutura e criando as condições para gerarmos mais emprego e renda para o nosso povo”, acrescentou.

Ao comemorar a vitória ao lado da vice-governadora eleita Mailza e do candidato ao Senado derrotado Ney Amorim, que chegou em segundo lugar, perdendo para Alan Rick (União Brasil), que inclusive declarou voto no governador, Gladson Cameli agradeceu a Deus e ao povo acreano pela oportunidade de continuar governando o Acre pelos próximos quatro anos. “Quero agradecer a Deus por esta caminhada. Levamos uma mensagem às pessoas nos lugares mais difíceis. Agradeço, também, a minha família por sempre estar ao meu lado”, afirmou.

O governador reeleito comentou sobre a expressiva votação alcançada e ressaltou a unicidade da campanha com sua vice Mailza. “A Mailza terá um papel fundamental para me ajudar a cumprir as promessas que fizemos para o segundo mandato, principalmente aquelas voltadas às mulheres. O Ney também já está convidado para fazer parte da nossa equipe”, argumentou.

O governador, no entanto, também não esqueceu de homenagear a servidora pública Kevysla Fernandes, falecida na última sexta-feira (30), durante o encerramento da carreata de sua campanha, em Rio branco. “Em nome dela, triplica a minha responsabilidade de fazermos muito mais pelo nosso povo”, pontuou.

Cameli reafirmou, ainda, seu compromisso de honrar cada voto recebido nestas eleições e anunciou que, no segundo turno da eleição presidencial, vai continuar a pedir votos para o presidente Jair Bolsonaro. “Meu apoio sempre foi e será do presidente Bolsonaro. Tenho gratidão por tudo que ele fez pelo nosso estado e continuarei fazendo campanha para ele aqui no Acre”, disse.