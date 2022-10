Gladson suspeita de sabotagens e vai abrir sindicância para investigar ocorridos no Acre

Entre as prioridades do Governo nessa nova etapa vivenciada pelo governador reeleito Gladson Cameli, a Saúde está no topo. Foi o que ele disse em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (4). Ele garantiu que vai até o fim para saber se a queda do forro do hospital de Sena teve algum ato maldoso por parte de adversários políticos.

“Vamos em breve inaugurar o hospital de Sena. Estou na terceira sindicância para saber se houve sabotagem ou não na queda do forro do hospital. Não toquei nesse assunto até hoje, mas eu vou até o final”, garantiu Gladson.

“Quiseram desfazer um trabalho feito com milhares servidores, quiseram desconstruir a imagem, de positiva para negativa. Ou é muita coincidência ou eu não sei. Princípio de incêndio por duas vezes. As pessoas estão perdendo a noção. Espero acreditar que nessa altura do campeonato não tenha um ser humano capaz de fazer sabotagem, mas estou mandando apurar todos os fatos”, afirmou o governador.

Sobre as crianças que morreram vítimas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), Gladson também disse que vai apurar todos os fatos. “”Eu sou pai, eu amo criança, me emociono e vou cumprir minha missão. Eu não preciso mentir, nem criar fatos. A gente precisa respeitar as crianças, respeitar os pais, familiares. Não quero acreditar que alguém colocou em risco aquelas pessoas. Pode ser meu irmão, meu parente, cometeu coisa errada, vamos punir”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: