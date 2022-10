Gladson vota no Juruá e diz que está confiante: “Será um novo governo”

O governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (Progressistas) votou às 9h30 deste domingo (2), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O político entrou no local de votação rodeado de toda militância, assessores e de mãos dadas com sua mãe, Linda Cameli, e o filho Guilherme.

“Estou preparado para um eventual segundo turno. Vou continuar sempre na minha linha, caso haja um segundo turno, campanha limpa, com propostas, campanha sem aquelas situações de não conseguir debater, e vou reafirmar: caso venha ter, não vou para nenhum debate, porque não vou para não debater para não ficar debatendo propostas, sem conseguir mostrar aquilo que fiz, estou fazendo e quero fazer”, destacou.

“Ao mesmo tempo, que é o que desejo que eu ganhe nesse primeiro turno, vou acompanhar aqui e retorno hoje ainda para Rio Branco. E segunda-feira vou começar a montar a equipe de transição de um governo para outro, é um novo governo a partir do dia 1º. Vou pegar um levantamento de tudo que precisa melhorar, levantar as expectativas que não foram alcançadas e vou lutar até 31 de dezembro para tentar concluir tudo aquilo que eu ainda falei nas eleições de 2018”, continuou.