Gleici Damasceno diz o que pensa sobre perda de seguidores por se posicionar

Gleici Damasceno abriu o coração sobre ter perdido um grande volume de seguidores depois de se posicionar politicamente. Em seu perfil do Twitter, a vencedora do BBB 18 contou que já se importou com os números no passado, mas atualmente essa questão não é sua prioridade.

Mesmo trabalhando com internet, a ex-BBB garantiu que não é de hoje que ela recebe “unfollow” dos internautas por ser declaradamente apoiadora de Lula, que foi para o segundo turno concorrendo à Presidência da República com Jair Bolsonaro.

Ela contou que, desde 2018, quando se tornou famosa por causa do reality da Globo, perde seguidores. “No começo eu ficava me sentindo muito mal, mas ganhamos outros bem legais também e a consciência tranquila…”, garantiu.

Mais influencers perdem seguidores por apoiar Lula

Vários outros influencers, além de Gleici Damasceno, declararam voto em Lula para presidência. O também ex-BBB Gil do Vigor contou que tem menos 400 mil pessoas o acompanhando na rede social de fotos e vídeos.

“Mas eu não me arrependo e na verdade, me sinto até livre para poder me expressar. Acho que precisamos conviver com quem nos respeita e respeita nossos ideais”, destacou o economista, que conheceu o presidenciável pessoalmente.

Recentemente, Bianca Andrade deixou de ser seguida por tantas pessoas que de 18 milhões ela caiu para a casa dos 17 milhões novamente. A empresária havia feito até uma festa para comemorar o número maior de pessoas a acompanhando, mas por ter declarado voto em Lula ela sofreu essa consequência.