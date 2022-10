Globo confirma retorno do Linha Direta com apresentação de Pedro Bial

A Rede Globo confirmou, na noite desta quinta-feira (27/10), o retorno do programa Linha Direta no próximo ano, dessa vez sob o comando do jornalista Pedro Bial. A novidade foi anunciada pela emissora durante um evento para o mercado publicitário.

O Linha Direta foi transmitido nas noites de quinta-feira, entre 1990 e 2007. O comando da atração já passou nas mãos de Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles.

O programa foi inspirado em atrações americanas, como Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries. Em cada quadro, é apresentado dois casos policiais, mostrando a cobertura jornalística do caso, além da investigação e da reconstituição dos crimes.

No mês passado, a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, já havia adiantando o retorno do programa para as telas da emissora. Ela afirmou, na época, que o projeto é desenhado em sigilo no núcleo comandado por Mariano Boni, diretor de gênero da Globo.

O programa, até então esquecido pela Globo, virou um fenômeno no YouTube. Um canal que posta edições antigas do sucesso tem quase 200 mil inscritos. Somente uma edição do programa conta com quase 3 milhões de visualizações. Outros influenciadores da plataforma perceberam a repercussão e começaram a fazer a mesma coisa.

O canal que ajudou a popularizar o programa, mesmo após 15 anos do fim, é o Arquivo Linha Direta. Ele faz um compilado de edições compartilhadas por outros usuários dedicados à atração, mas também traz conteúdo nunca disponibilizado.