Governo apoia realização dos jogos Inter Atléticas na categoria E-sports

O Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, se transformou em uma grande arena de disputas dos jogos eletrônicos durante as finais dos jogos Inter Atléticas da Ufac, no último domingo, 23.

Com o apoio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), a organização dos Jogos Inter Atléticas da Ufac promoveu as finais dos jogos eletrônicos em quatro categorias: CSGo, FIFA masculino e feminino, FreeFire e LOL. Está é a primeira vez que a categoria de jogos eletrônicos acontecem nas disputas entre as atléticas da universidade.