Governo divulga resultado de investigação social e criminal do concurso do ISE; confira lista

O Governador Gladson Cameli divulgou na edição especial desta sexta-feira (28) do Diário Oficial do Estado (DOE) o resultado preliminar da investigação criminal e social do concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (Ise), com vagas para nível médio e superior.

O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, na área do candidato, a partir das 8h do dia 01/11/2022 até as 18h do dia 03/11/2022, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco.

Confira a lista: