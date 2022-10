Governo do Acre convoca novos professores do cadastro de reserva

O governo do Acre, por meio das secretarias de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 19, quatro editais de convocação dos processos seletivos simplificados para a contratação temporária de professores.

Foram convocados 38 professores para atender às escolas de educação básica, regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) das áreas urbanas e rurais, nos municípios de Bujari, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Rodrigues Alves, Tarauacá e Rio Branco.

Os professores convocados devem comparecer aos endereços descritos nos editais até segunda-feira, 31, para entrega de documentos e assinatura do contrato.

Confira aqui os editais

Edital nº 16 – EJA

Edital nº 21 – Ensino Regular

Edital nº 33 – Ensino Regular