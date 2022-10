Governo esclarece notícias sobre o pagamento do abono a servidores da educação

Em nota emitida no fim da tarde desta quarta-feira (26), o Governo do Acre emitiu uma nota de esclarecimento referente a informações falsas que circulam em grupos de WhatsApp sobre o pagamento do abono salarial aos servidores da Educação nos próximos dias, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) esclarece que não há nenhum pronunciamento oficial.

Mas adianta que há sim, interesse em fazer o pagamento.

Confira a nota na íntegra:

Em relação à circulação de informações por meio de vídeos e em grupos de WhatsApp acerca do pagamento do abono salarial aos servidores da Educação nos próximos dias, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) tem a esclarecer que:

1.Trata-se de notícia falsa;