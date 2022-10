Governo lança campanha Outubro Rosa e anuncia ações preventivas

Em alusão ao mês de prevenção do câncer de mama, o governo do Acre realizou neste sábado, 8, no Centro de Convenções da Ufac, a abertura oficial da “Campanha Outubro Rosa”. A campanha é voltada à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero, e este ano traz como tema “Outubro Rosa é todo dia”.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), proposta pelo Núcleo de Prevenção a Doenças Crônicas do Departamento de Atenção Primária à Saúde, além da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Universidade Federal do Acre (UFAC), Hospital de Amor, Centro Universitário Uninorte e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (Cosems).

Além do evento de abertura, a Sesacre realizará, ao longo de todo o mês de outubro, ações de conscientização sobre o tema. No evento foram oferecidos preventivos do câncer de colo de útero, agendamento de mamografia, serviços jurídicos e psicológicos e outros serviços de saúde.

De abril a setembro deste ano foram realizados 1.356 consultas ginecológicas, 1.501 ultrassonografias, 203 preventivos do câncer de colo de útero (PCCU) e 770 cirurgias ginecológicas em todo o estado, por meio da Sesacre. No Acre, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a taxa bruta de incidência por neoplasia maligna da mama é de 23,34 %, equivalente a cem casos novos da doença a cada 100 mil mulheres.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, esse trabalho é realizado durante todo ano pela Saúde do Acre. “Com essa campanha queremos chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Solicitamos a nossa população que procurem nossas unidades: Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) e Hospital de Amor, para trabalharmos com a prevenção e salvarmos vidas”, afirmou.

A gerente de Assistência à Saúde do Cecon, Carina Hechenberger, ressaltou a importância da divulgação da campanha, fortalecendo assim a prevenção. “Precisamos fortalecer a divulgação, sensibilizando as mulheres para que procurem os serviços de prevenção e que assim o nosso Outubro Rosa, seja todos os dias”, salientou.

A CIA Vice e Versa de Teatro apresentou para os presentes, o espetáculo teatral Carcinoma, estrelado pela atriz Claudia Toledo, dirigido por Nonato Tavares e produzido por Lenine Alencar.

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e por isso precisa de uma atenção maior e um processo de conscientização. No Brasil, o número de mortes por esse tipo de câncer continua em alta, em razão de diagnósticos tardios, quando o câncer já se encontra em estado avançado, o que dificulta no tratamento. Para o ano de 2022 foram estimados 16.710 casos novos, o que representa um risco considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres, dados do Instituto Nacional de Câncer em 2021.

Com aproximadamente 570 mil casos novos por ano no mundo o câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Ele é responsável por 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres.

Vale lembrar que homem também precisa fazer o autoexame e caso sinta algum nódulo procurar o médico rapidamente; é baixo o número de casos de câncer de mama no sexo masculino, mas existe e precisa de atenção.

Exame

O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja; também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Mas nem todo caroço é um câncer de mama, por isso é importante consultar um profissional de saúde.

O Ministério da Saúde orienta que toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas.

O exame clínico das mamas é realizado por médico ou enfermeiro treinado para essa atividade. Neste exame poderão ser identificadas alterações e, se for necessário, será indicado um exame mais específico, como a mamografia, que consiste em um raio-X da mama e permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno.

O autoexame previne a doença?

O exame das mamas realizado pela própria mulher, apalpando os seios, ajuda no conhecimento do próprio corpo, entretanto, esse exame não substitui o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde treinado. Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência. Mesmo que não encontre nenhuma alteração no autoexame, as mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um profissional de saúde.