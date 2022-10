Governo realiza oficina para avaliação e monitoramento dos projetos e processos

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) realizou, na última semana, com seus coordenadores de projetos, uma oficina de planejamento para avaliação e monitoramento dos projetos e processos já executados, em execução, e que iniciarão ainda este ano. A Seitc vem, desde 2021, implementando seu planejamento estratégico.

No início deste ano, este planejamento passou por uma reformulação, tendo em vista a adoção de novas iniciativas e projetos e, desde então, tem intensificado suas equipes para a concretização dos seus objetivos.

“Com a visão de ser reconhecida como articuladora e parceira estratégica na promoção e incentivo ao crescimento industrial e comercial, no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, a Seitc vem cumprindo sua missão de contribuir para a promoção de um ambiente atrativo para o desenvolvimento e fortalecimento de negócios sustentáveis, gerando oportunidades de trabalho e renda, por meio do fomento à indústria, comércio, serviços, ciência, e da inovação tecnológica”, destaca o gestor da pasta, Assurbanípal de Mesquita.

Durante a oficina, foram identificados significativos avanços no setor, bem como a melhoria no parque e polos industriais do Estado, a regularização fundiária e ambiental dos empreendimentos sediados nestes espaços, as concessões dos incentivos fiscais, e o Programa Comprac, que vem gerando oportunidades ao setor industrial do Acre.

O grande destaque fica para o investimento que a secretaria irá fazer no Programa de Estímulo à Construção Civil e de Geração de Emprego e Renda – PEC/GER, promovendo a emissão de 26 ordens de serviços que ultrapassam a quantia de R$ 5 milhões.

Além desta grande notícia para a economia local, ainda haverá o investimento na repaginação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE); no Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE); a retomada do Polo Logístico de Rio Branco; o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação; o fortalecimento da infraestrutura de Tecnologia da Informação do Estado; os avanços do Sistema Nacional de Empregos (Sine), dentre outros.

Ao final da oficina, ficaram estabelecidas as ações e metas a serem desenvolvidas até o encerramento do exercício de 2022 bem como a preparação de um plano voltado para a próxima gestão, visando apresentar à equipe de transição de governo.

“Temos a felicidade de ter uma equipe enxuta e unida. Acredito que conseguimos alcançar um nível de grande comprometimento de todos da Seitc, pois ninguém faz nada sozinho. Tudo vem acontecendo graças à garra de nossos colaboradores e parceiros”, afirma o secretário.