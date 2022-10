Governo realiza visitas técnicas ao Hospital João Câncio para dar celeridade às obras

Para dar celeridade à reforma do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, representantes da Controladoria-Geral do Acre (CGE) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) realizaram, na última semana, visitas técnicas ao canteiro de obras e também à estrutura improvisada para receber os pacientes.

O hospital passou a funcionar provisoriamente na unidade de internação. Foram mantidos os 30 leitos, e o centro cirúrgico e laboratórios estão em funcionamento na sede temporária.

“Após o colapso do forro do hospital, viemos fiscalizar para dar agilidade ao andamento da obra; também verificamos os equipamentos que estavam faltando, se foram entregues; além de mobilizar a Seinfra, para que a reforma possa terminar no prazo previsto, que é dezembro”, explica o controlador-geral Luís Almir Brandão.

“Com investimento de mais de R$ 12 milhões na reforma, o governo vai trazer praticamente um novo hospital, com ampliação em todos os setores, como administrativo, enfermaria e centro cirúrgico.

“As estruturas de atendimento dos serviços de saúde nas regionais vão ser ampliadas, e a gestão passou por um momento desafiador para manter esses serviços, por conta da pandemia. Há 11 anos o Hospital João Câncio não recebia reforma do prédio, e agora o governo trabalha para levar qualidade de vida na saúde e melhor prestação do serviço por parte dos servidores públicos”, conta Esterferson Rocha, secretário de Infraestrutura em exercício.

Além de equipamentos laboratoriais e cirúrgicos, foram entregues incubadoras móveis e estacionárias, para garantir a segurança e a vida das crianças acreanas.

O gerente-geral do Hospital João Câncio, Tadeu Brana, conta que a nova estrutura vai atender também demandas das regionais de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, onde vivem aproximadamente cinco mil pessoas.