“Graffiti e arte nas quebradas”: Trz Crew Graffiti promove a 5ª edição em Rio Branco

O evento “Graffiti e arte nas quebradas”, que traz acesso à arte e cultura para as periferias e favelas acreanas, realiza mais uma edição nos dias 14, 15 e 16 de outubro, desta vez, no bairro Calafate, na Praça, próximo ao ponto final do ônibus, ao lado do Posto de Saúde.

A 5ª edição do evento conta com apresentações culturais gratuitas, atividades de assistência para a comunidade e uma oficina aberta ao público, com foco em grafite, poesia marginal e comunicação alternativa, utilizando os espaços públicos do Estado, como escolas, praças, teatros.

O projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, pelo Edital de Arte 2022, da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil.