Grupo Boticário tem mais de 120 vagas de emprego; confira salários e benefícios

O Grupo Boticário anunciou que está contratando profissionais para atuação em suas lojas. São 123 vagas de emprego para candidatos com ensino médio e superior completo, em estabelecimentos de marcas como O Boticário, Eudora e Quem Disse, Berenice?.

Veja os cargos disponíveis: Consultor de Vendas, Assistente Comercial, Gerente de Loja, Operador de Caixa, Promotor de Vendas, Analista Comercial Júnior, Auxiliar de Loja, Consultor de Vendas Externas, Supervisor de Campo, Supervisor de Vendas de Loja, Vendedor de Loja, Auxilia de Estoque e Auxiliar de Recursos Humanos.

Para se inscrever, entre no link “Cadastre-se”, faça o login ou forneça as informações para criar uma nova conta. Em seguida, preencha ou revise os dados do currículo e envie sua candidatura de forma gratuita.

Essas oportunidades estão espalhadas por diversos estados brasileiros, sendo eles: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Santa Catarina, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro e também Distrito Federal.