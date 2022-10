Guerra de facções: casas são incendiadas e moradores entram em pânico no interior do Acre; VÍDEO

Três residências foram queimadas em ataques de uma facção criminosa a um bairro na noite deste domingo (9), no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores, eles estavam em pânico e disseram que o bairro onde eles moram estava sendo atacado por membros de uma organização criminosa em confronto a facção que comanda o bairro.

Ainda segundo os moradores, alguns deles acabaram sendo rendidos e, sob mira de armas, foram obrigados a sair de dentro das casas e várias residências foram incendiadas. “Nossas casas foram queimadas com tudo dentro”, denunciou uma moradora.

Até o momento foi registrado uma casa no Palheiral, uma casa na Cohabe e uma na Baixada da Galinha, todas na região do bairro São Francisco.

A reportagem tentou falar com o comandante do destacamento do município, que disse que não tinha detalhes das ocorrência.

Matéria em atualização.