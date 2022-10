Haaland espanta com série de gols e supera Cristiano Ronaldo e Messi

Na goleada do Manchester City sobre o Manchester United neste domingo, Haaland se tornou o primeiro jogador a marcar um hat-trick (três gols numa partida) em três jogos consecutivos dentro de casa na Premier League. O norueguês conseguiu os três hat-tricks após somente oito jogos, superando Cristiano Ronaldo, por exemplo, por larga vantagem nesse quesito – o português precisou de 232 jogos para o mesmo número.

Haaland lidera a tabela de artilharia da Premier League na temporada, com 14 gols em 8 jogos, o dobro do vice-líder Harry Kane (7), do Tottenham. A média de gols a cada 90 minutos em ação (sem considerar acréscimos) é de 1,89, aumento de 69% sobre sua marca na Bundesliga pelo Borussia Dortmund.

Aos 22 anos, Haaland também se mostra muito mais goleador do que Cristiano Ronaldo e Messi quando tinham a mesma idade. Segundo levantamento do site Transfermarkt, ele marcou 173 gols em 216 jogos na carreira profissional até o momento, quase o dobro da somatória do português (50) e do argentino (44) na mesma época.

– Os números falam por si só. Ele já fez isso antes. Nós sempre tentamos ajudá-lo com nosso ambiente. Nós temos essa percepção incrível de que ele parece estar sempre com fome e é tão competitivo. Os números são assustadores, honestamente – reconheceu o técnico do Manchester City, Pep Guardiola.