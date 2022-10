Haaland revela segredos da boa forma: coração e fígado bovinos, banho de sol e água filtrada

Os detalhes da rotina saudável foram revelados pelo jogador no documentário Haaland: a grande decisão, do serviço de streaming norueguês Viaplay. As gravações foram feitas entre fevereiro e julho deste ano, até ele concluir a transferência do Borussia Dortmund ao Manchester City.

Em um certo momento da produção, Haaland vai à sua geladeira e pega duas peças de carne congeladas: um coração e um fígado bovinos. Ele as entrega a Jan Aage Fjortoft, ex-jogador norueguês e condutor do documentário. E afirma que se preocupa com a origem do que come.

– Me preocupo em cuidar do meu corpo e acho que comer comida de qualidade e o mais local possível é a coisa mais importante. Muitas coisas influenciam na saúde. Por exemplo: as pessoas falam que comer carne não é saudável. Ok. Qual carne? A carne que você come no McDonalds ou a que você come das vacas locais, que pastam ali? – diz Haaland, apontando para o lado.

O atacante, então, afirmou que pensa em cada detalhe de sua rotina diária para mantê-la saudável. O jogador do Manchester City foi questionado sobre qual a primeira atitude ao acordar. Ele respondeu:

– Receber um pouco de luz do Sol nos meus olhos. É bom para o ritmo circadiano – disse Haaland, que até citou o nome científico dado ao famoso “relógio biológico”.

Outro segredo? Filtrar a água da casa. Haaland tem um sistema com vários filtros para garantir que a água que bebe seja a mais pura possível.