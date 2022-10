Um homem foi atropelado na frente de casa no bairro Nova Esperança, na noite da última sexta-feira (14). De acordo com informações, a vítima estava alcoolizada e não percebeu a aproximação do veículo.

Veja vídeo:

Mesmo com a pancada, o motorista que dirigia em alta velocidade não parou para prestar socorro à vítima que, apesar do choque e de ter sido arremessada para cima da calçada, não sofreu fratura.

O homem foi encaminhado ao hospital e já está em casa se recuperando.