Homem é condenado por usar documento falsificado para fazer Boletim de Ocorrência

Um homem que usou documento falsificado para registrar um Boletim de Ocorrência foi condenado pela 1º Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. A sentença do homem é de prestação de serviços à comunidade, por um período de oito horas semanais, durante um ano.

De acordo com os autos, o crime foi cometido em junho de 2018, quando o réu apresentou um documento que não era dele, e sim de um cunhado, em uma delegacia de Rio Branco, para fazer um Boletim de Ocorrência (BO). Conforme a confissão do acusado na fase inquisitorial, ele usou documento de outra pessoa com uma fotografia sua, para registrar ocorrência para abrir uma conta bancária, para ajudar o dono do documento falsificado.

Apesar do testemunho prestado às autoridades policiais, o denunciado não compareceu perante à Justiça, por isso, foi decretada a revelia dele. Então, com os elementos presentes no processo, o juiz de direito Danniel Bomfim, condenou o homem pela prática do crime de falsidade ideológica.